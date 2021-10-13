Россия собирается подать заявку на присоединение к системе COVID-сертификатов ЕС

Россия уведомила Евросоюз о намерении в скором времени подать заявку на присоединение к европейской системе COVID-сертификатов, сообщили РИА «Новости» в Еврокомиссии.

«Россия на этом совещании подтвердила решимость присоединиться к системе EUDCC (EU Digital COVID Certificate) и заявила о своем намерении в ближайшее время подать официальную заявку», — сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, добавляя, что техническое обсуждение этого вопроса продолжается.

В ЕК уточнили, что на данном этапе Россия представила свой проект технического «чек-листа», который требуется от любой страны, желающей присоединиться к системе электронных COVID-сертификатов ЕС.

«К нам обратились многие страны мира, которые интересуются европейским цифровым COVID-сертификатом, в том числе Россия <...> Чек-лист помогает сверить, является ли система, используемая третьей страной, технически совместимой с системой Евросоюза», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что представители Минздрава России и Евросоюза провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящий момент каких-либо подробностей, связанных с договоренностями России и ЕС по срокам признания сертификатов от COVID-19, нет.

В августе текущего года глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона продолжает предметный разговор с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации.