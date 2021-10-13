В Краснодаре трое мужчин перепилили оконную решетку и сбежали из психиатрической больницы

Полицейские ищут пациентов, ранее находящихся в психиатрической больнице в Краснодаре и сумевших убежать. Об этом сообщается на официальном сайте УВД по городу.

Среди разыскиваемых оказался судимый ранее мужчина за совершение особо тяжкого преступления.

Одного из трех беглецов удалось оперативно задержать в республике Адыгея в поселке Яблоновский. Им был мужчина, осужденный за кражу.

«Сообщение о безвестном исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило утром 13 октября. Установлено, что трое мужчин сбежали, перепилив оконную решетку», — уточнили в пресс-службе.

Следователи попросили людей, располагающих сведениями о местонахождении сбежавших из психиатрической больницы, сообщить об этом по телефону «02».

Ранее сообщалось, что в Тюмени из тюрьмы сбежал осужденный за жестокое убийство.

В июле двое заключенных сбежали из колонии в Новосибирской области.