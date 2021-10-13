Сбежавшего заключенного заподозрили в изнасиловании школьницы в Волгограде

Мужчину, сбежавшего из колонии-поселения, заподозрили в изнасиловании 15-летней школьницы в Волгограде. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по области Наталия Рудник, передает РИА «Новости».

Согласно сведениям Следственного комитета, 10 октября в Кировском районе Волгограда девочка-подросток вечером направлялась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после этого злоумышленник сбежал.

Следователи установили личность подозреваемого, им оказался 29-летний житель Ульяновска Дмитрий Милохов, сбежавший из колонии-поселения в Ульяновской области. Отмечается, что он был лишен свободы за имущественное преступление.

Подозреваемый объявлен в розыск. По данным СК, Милохов — мужчина с ростом в 175-185 см, он худой, имеет темно-русые коротко стриженные волосы, голубые глаза. Также на кисти правой руки у него есть татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье – в виде паука, а на груди – крест.

Ранее сообщалось, что трое мужчин из Челябинской области были арестованы по обвинению в изнасиловании трех несовершеннолетних в Екатеринбурге.