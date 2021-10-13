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Онищенко заявил об опасности поездок и застолий в День народного единства

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что поездки и застолья на ноябрьских праздниках в условиях пандемии нежелательны. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я буду молить бога, чтобы была плохая погода. Чтобы люди были вынуждены сидеть дома и не ходить по гостям, мероприятиям и городу. Ситуация у нас сегодня такая, что мы прививаться не хотим, не хотим ничего делать ради своего здоровья», — сказал он.

Он призвал людей оставаться дома, чтобы не вызвать очередной всплеск заболеваемости.

Ранее сообщалось, что почти каждый четвертый россиянин проведет приближающиеся ноябрьские праздники дома за просмотром телевизора, чтением книг или просто будет отдыхать. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

При этом на втором месте после домашнего отдыха у россиян оказалась работа. Так, 23% опрошенных сообщили, что на ноябрьские праздники выпадают рабочие дни. На третьем месте с результатом в 19% оказались путешествия по России.

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