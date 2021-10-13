Мать обратилась в полицию после того, как сын надел на ее шею кодовый замок

Жительница китайской провинции Цзянсу обратилась за помощью к полицейским, чтобы они помогли ей снять с шеи цепь с кодовым замком, пишет China News.

По словам китаянки, «колье» на ней оказалось благодаря маленькому сыну. Мальчик играл с замком, пока мама занималась домашними делами, но в какой-то момент он резко подбежал к женщине и застегнул цепь на ее шее.

Женщина знала код разблокировки, но, оказалось, ребенок случайным образом его изменил.

«Я начала паниковать, потому что понятия не имела, какой теперь стоит код», — призналась женщина.

Впрочем, полицейские, осмотрев маму, не смогли ей помочь, поэтому вызвали в участок спасателей. С помощью специального оборудования тем удалось благополучно снять цепь с шеи женщины.

«Вы должны привести к нам своего сына, чтобы мы научили его пользоваться кодовыми замками», — сказали спасатели, провожая женщину.

Как рассказала домохозяйка, она наказала ребенка за непослушное поведение и теперь надеется, что подобные истории не повторятся.

Ранее мальчик из России вместе с котом уехал от мамы в Биробиджан на поезде. Женщина вышла на перроне, чтобы купить продукты, но не успела вернуться до отправления состава.