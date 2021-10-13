Мурашко назвал главным условием признания документов о вакцинации сам факт прививки

Сам факт прививки от коронавируса, а не то, какой препарат применялся, должен стать главным условием взаимного признания сертификатов о вакцинации. Об заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, также важна эффективность вакцины. Об этом глава Минздрава сказал на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

Ранее стало известно, что в Минздраве РФ могут зарегистрировать вакцину от коронавируса «Спутник» для подростков 12–17 лет уже в конце октября. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, дети 6–17 лет составляют 12–13% всех болеющих COVID-19 в России.

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков началось в июле.

12 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть граждан, 43 млн человек.