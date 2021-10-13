Названы сроки одобрения вакцины «Спутник» для вакцинации подростков

В Минздраве РФ могут зарегистрировать вакцину от коронавируса «Спутник» для подростков 12–17 лет уже в конце октября, сообщает «Коммерсантъ».

Как заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в течение двух недель ожидается получение заключения экспертной организации по вакцине для подростков, на основании которого будет приниматься решение о ее регистрации.

Эксперты подчеркивают необходимость детской вакцинации в связи с ростом числа заболевших в этой категории. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, дети 6–17 лет составляют 12–13% всех болеющих COVID-19 в России. В августе Мурашко сообщал, что дети стали чаще заражаться коронавирусом.

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков началось в июле. Заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщала, что для вакцинации используется препарат «Спутник V» для взрослых, но в меньшей дозе. Планировалось, что исследование продлится в течение года.

Документы на его регистрацию вакцины под названием «ГамКовидВак-М» Минздрав получил 23 сентября.

Ранее сообщалось, что в пандемию COVID-19 переболели полмиллиона школьников.