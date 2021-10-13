Иммунолог Крючков рассказал, как подготовиться к ревакцинации от COVID-19

Есть ряд вещей, на которые нужно обратить внимание прежде, чем сделать повторную прививку от коронавируса, считает генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Его слова приводит радио Sputnik.

Крючков напомнил, что пока в России не будет сформирован коллективный иммунитет против COVID-19, Минздрав рекомендует проходить ревакцинацию каждые шесть месяцев.

Прежде всего, Крючков посоветовал узнать, не изменилось ли ваше состояние здоровья с момента последней прививки — речь идет о появлении новых заболеваний, в том числе хронических, или обострения уже имеющихся.

«В этом случае действуют ровно те же правила, что и для первичной вакцинации: нужно дождаться стабилизации состояния и только после этого ревакцинироваться», – считает врач.

После ревакцинации стоит избегать людных мест, поскольку необходимая иммунная защита выработается в организме не сразу, добавил Крючков. Особенно это касается случаев, когда между предыдущей и запланированной прививкой прошло много времени — возможно, даже больше полугода — и в организме не хватает антител для активной защиты от вируса.

Ранее врач назвал причину высокой смертности от COVID-19.