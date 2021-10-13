На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер

В Чукотском автономном округе была введена обязательная вакцинация для работников некоторых сфер деятельности. Постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации <…> в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т.п.)», — говорится в документе.

Кроме того, привиться должны сотрудники компаний, работающих в сфере услуг, спортивных организаций, заведений общественного питания, промышленных предприятий, компаний, устраивающих экскурсии и выставки, управляющих компаний, правоохранительных органов и государственных учреждений.

Вакцинировать первым компонентом не менее 80% штата нужно до 1 ноября, вторым — до 22 ноября.

Ранее в Московской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.