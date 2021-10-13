СК: московские туристы не попадали в рабство в Дагестане

Следственный Комитет России проводит проверку по заявлению супружеской пары из Москвы, которая пожаловалась, что их обманом привезли работать в Дагестан. В СМИ прошла информация о трудовом рабстве, которую сами пострадавшие не подтвердили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.

Изначально сообщалось, что московских туристов, которые хотели уехать автостопом в Крым, якобы продали в рабство в Дагестане.

По предварительным данным следствия, в августа этого года пара поехала на рейсовом автобусе в Крым. Водитель предложил им поехать в Ставрополь на заработки, но отвез в Дагестан. В итоге москвичи отработали с 1 сентября по 1 октября в тепличном хозяйстве жителя села Ново-Мака Сулейман-Стальского района. Они получили за месяц каждый 10 тысяч рублей.

2 октября они уехали в Махачкалу, там в полиции они написали заявление на водителя автобуса. Они пояснили, что к работам их никто не принуждал, насилия не применял и оплату произвели в полно объеме.

Претензии пары из Москвы есть только к водителю автобуса, который обещал их увезти в Ставропольский край, но, по предположениям заявителей, имел договоренность с жителями Дагестана и получил денежные средства за их дальнейшее трудоустройство на подсобном хозяйстве.

СК продолжает расследование.