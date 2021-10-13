На Сахалине перевернулась лодка с туристами

В море, около сахалинской достопримечательности — маяка Анива – произошло ЧП. Перевернулась лодка с пятью людьми. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Крушение судна произошло из-за высокой волны. Туристы самостоятельно выбрались на берег после вынужденного плавания в воде температурой +10 ℃ . Был риск, что люди могут замерзнуть насмерть.

На помощь пришли пограничники. Сотрудники береговой охраны заметили световые сигналы с мыса Анива и пришли на место происшествия.

Туристов посадили на борт корабля «Корсаков», переодели, согрели и оказали необходимую медицинскую помощь. После этого их доставили на берег.

В августе лодка перевернулась в канале в Невинномысске на Ставрополье. Погибло трое подростков.