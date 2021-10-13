Под Киевом мужчина в камуфляже напал на семью

В селе Софиевская Борщаговка недалеко от Киева мужчина в камуфляже стрелял в человека, который вместе с супругой садился в припаркованный автомобиль Volkswagen

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/pod-kievom-muzhchina-v-kamuflyazhe-rasstrelyal-avto-s-semey-policiya-1576294.html. Об этом на своей странице в Facebook сообщила полиция Киевской области.

«Неизвестный в камуфляже произвел выстрелы в сторону 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина получил ранение в ногу, машина повреждена. По данному факту открыто уголовное производство», — сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливает, каким оружием пользовался нападавший. По предварительной информации, он совершил выстрелы из переделанного оружия.

По данным украинских СМИ, причиной нападения могли стать долговые обязательства потерпевшего. Ранее его семье поступали соответствующие угрозы.

Ранее неизвестные устроили перестрелку в кафе в Киевской области. Ранения получили три человека, один из пострадавших сбежал.