Франция запретит пластиковую упаковку для фруктов и овощей

Во Франции появился список фруктов и овощей, которые с 1 января 2022 года должны продавать без пластиковой упаковки. Об этом сообщило Министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства страны.

В списке около 30 наименований. По данным министерства, упаковка составляет 45,5% потребления всего пластика во Франции.

«Постановление предусматривает постепенное применение этого запрета, чтобы не позднее 2026 года все фрукты и овощи продавались без пластиковой упаковки... В нем также содержится график поиска и внедрения альтернативных решений до 30 июня 2026 года для фруктов и овощей, представляющих значительный риск порчи при продаже оптом,»— говорится в сообщении ведомства.

Однако продавцы продуктов выступают против этого запрета, говоря, что пакеты для пищевых продуктов составляют небольшой процент от всех пластиковых упаковок во Франции.

Запрет на упаковку является частью многолетней программы по поэтапному отказу от пластика во Франции, где в прошлом году были запрещены пластиковые соломинки, чашки и столовые приборы, а также коробки из пенопласта на вынос. Одноразовые тарелки, используемые в ресторанах быстрого питания, будут изъяты из производства в январе 2023 года.

Ранее океанологи подсчитали массу пластика в Средиземном море.