Попова назвала необходимое для перевода школьников на дистанционное обучение условие

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором школьники могут быть переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если в классе больше 20 процентов отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома», — сказала Попова.

Ранее она заявила, что в российских регионах усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

До этого Попова сообщила, что появилась новая группа риска по коронавирусной инфекции. По ее словам, особенно рискуют заболеть люди, «перенесшие ковид в прошедшем периоде».

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России за последние сутки заболеваемость выросла на 28 190 случаев заражения, 973 человека умерли. Число выздоровевших составило 20 706 человек.

В штабе уточнили, что всего в России с начала пандемии выявлено 7 832 964 инфицированный коронавирусом в 85 регионах страны. Число летальных исходов составляет 218 345.