Правительство более чем вдвое снизило квоту на временное проживание иностранцев в России

В России более чем в два раза снижена квота на временное проживание иностранцев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Установлены квоты на выдачу в будущем году 18 955 разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства. Больше всего разрешений выделено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В текущем году была выделена квота на 39,3 тысячи иностранцев, в прошлом — на 60,2 тысячи разрешений, в 2019-м — на 83,4 тысячи, а в 2018 году — 90,3 тысячи.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки.