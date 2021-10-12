Третий регион Украины объявил ЧС из-за прекращения поставок газа

Власти Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ. В этих учреждениях есть более 4 000 пунктов учета газа. Из-за отсутствия поставок газа включены лишь 986 пунктов, что составляет 23,4%», — утверждает руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдана Кейвана.

В публикации отмечается, что из-за отсутствия поставок газа бюджетным учреждениям региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов признана чрезвычайная ситуация техногенного характера регионального уровня.

Ранее власти Закарпатской области и Ивано-Франковска объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с отказом компаний поставлять газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам.