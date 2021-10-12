Доктор Мясников развеял мифы о популярных пищевых привычках

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал подробнее о пользе и вреде популярных пищевых привычек россиян. Выпуск программы опубликован на YouTube.

Начал доктор с распространенного убеждения о том, что каждому человеку необходимо в день выпивать не менее 2 литров воды.

«Но мы не понимаем, что мы потребляем жидкость с едой <...> Нам надо просто покрыть дефицит, что у вас выделяется с потом, дыханием, мочой и калом. Поэтому обязательно вы должны принимать где-то пол-литра, чтобы покрыть дефицит», — пояснил Мясников.

Также ведущий опроверг вред кофе для организма человека. По его словам, употребление этого напитка является профилактикой цирроза и рака печени, предотвращает инсульт, инфаркт и аритмию при условии, если принимать не более 300 миллиграммов кофеина в день. При этом стоит избегать сладких тонизирующих напитков и зеленого чая, в котором содержится много кофеина.

Кроме того, Мясников рассказал о пользе завтрака. Он отметил, что если пропускать завтрак, человек может начать набирать вес.

Ранее он рассказал о том, как проводить профилактику рака молочной железы.