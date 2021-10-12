Ранившего одноклассника школьника заключили под стражу

Девятиклассника, ранившего ножом сверстника в махачкалинской школе, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее были уволены директор и замдиректора школы №51 в Махачкале, где произошел инцидент.

Врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал, что ведомство проверит обстоятельства ЧП в школе Махачкалы. Чиновники установят, почему нанесший смертельное ранение однокласснику подросток не состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних несмотря на явное девиантное поведение.

Смертельная драка произошла утром 11 октября. По версии следствия, между сверстниками завязалась потасовка, в которой один ударил ножом другого. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что мать ученика махачкалинского лицея №51, который зарезал одноклассника, одобряла его агрессивное поведение. Уполномоченная по правам ребенка в республике отметила, что мать мальчика знала о безобразном поведении сына, но заступалась за него на родительских собраниях фразой: «Он же пацан!».