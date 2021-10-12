Стала известна личность мужчины, который пытался устроить стрельбу в отделе полиции

50-летнего мужчину, который пытался открыть стрельбу в ОМВД по району Преображенское, зовут Константин Бабаркин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, с собой у него был пистолет Макарова, который он купил 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался устроить стрельбу в ОМВД по району Преображенское, но его обезвредили. Мужчина направил пистолет на полицейского, но выстрелить не успел. В ближайшее время он будет доставлен на допрос в СК.

Старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова заявила, что было возбуждено уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудника полиции.

До этого неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом и ранил в ногу 27-летнего прохожего. Полицейские устанавливают все обстоятельства этого события.