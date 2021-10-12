Прокуратура хочет усилить надзор за авиацией

Генеральный прокурор России Игорь Краснов планирует усилить надзор в сфере авиации. Проект соответствующего указа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Надзор за деятельностью территориальных управлений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, аэропортов, авиакомпаний, <...> иных организаций авиационной отрасли, а также за соблюдением законодательства при эксплуатации воздушных судов авиации общего назначения осуществлять на системной основе, обеспечивающей своевременное выявление и устранение нарушений», — говорится в документе.

Помимо этого, планируется усилить надзор за обучением авиаперсонала. Отмечается, что причиной большинства авиационных событий являются неверные действия сотрудников авиации. При этом ведомство будет следить и за их переподготовкой.

Ранее сообщалось, что российские аэропорты вошли в топ-5 европейских хабов по темпам восстановления. Пассажирооборот, измеряемый в количестве пассажиров, перевезенных на определенные расстояния, в России за восемь месяцев 2021 года вырос на 64% к аналогичному периоду прошлого года и сократился на 10% по отношению к допандемийному 2019 году, составив 133,6 млн человек.