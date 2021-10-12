Мужчина решил сделать селфи со скатом, но пожалел об этом

Мужчина из США во время ночной прогулки по набережной решил достать ската из воды, но пожалел об этом, пишет The Sun.

Когда рыба оказалась в руках, он устроил с ней фотосессию, пока его друзья снимали параллельно видео. В какой-то момент скат начал вырываться из рук, а потом и вовсе ужалил американца, заставив того измениться в лице.

Молодой человек мгновенно упал, скорчился от боли и начал кататься по земле, громко крича.

«Тебя ужалил [скат]? Ужалил?», — спрашивал пострадавшего голос за кадром.

Специалисты рассказали, что мужчина стал жертвой калифорнийского ската — его укусы не представляют опасности для человека, но весьма болезненны. Что касается судьбы рыбы, то ее отпустили обратно в океан. Пострадавшему медицинская помощь не понадобилась.

Ранее рыбаки из Индии выловили 800-килограммового ската. Улов был пойман недалеко от границы между штатами Западная Бенгалия и Одиша, после чего продан за $695.