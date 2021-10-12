Супруги хотели выкинуть садовую утварь, но выставили на продажу и разбогатели

Супруги из Англии решили выкинуть двух сфинксов, которые использовались в качестве украшения для сада, но передумали и разбогатели с помощью их продажи, пишет Mirror.

Утварь была куплена ими на аукционе за $400, однако большую часть времени простояла в гараже, собирая пыль, так как не подходила под общий стиль дома.

Правда, в последний момент пара передумала отвозить имущество на свалку, а вместо этого выставила сфинксов на аукцион. После того, как оценщики осмотрели товар, супруги получили неожиданные новости. Оказалось, эти сфинксы были сделаны в XVIII веке, а коллекционеры готовы раскошелиться, чтобы заполучить такой редкий экземляр.

«Мы сообщили продавцам о том, что они использовали сфинксов в качестве садовых украшений, не представляя их истинную ценность», — рассказал управляющий аукционом Джеймс Мандер.

Торги начались со стартовой цены — $271, но с каждым кругом сумма увеличивалась. В итоге раритетные сфинксы были проданы международной художественной галерее, заплатившей за них $264 756.

Обогатившиеся супруги отказались от комментариев и не рассказали, на что планируют потратить деньги.

Ранее нераскрытая копия игры Super Mario Bros., выпущенная в 1985 году для приставки Nintendo, была продана на аукционе Rally за $2000000