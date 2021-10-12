Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Песков рассказал, чем будет заниматься Миронов на новом посту 18:44
Исполнительница хита «Валера» переделала текст песни из-за сборной России 18:38
«АвтоВАЗ» рассказал подробности о новом двигателе для Lada 18:33
Ученые опубликовали новые данные о риске заражения COVID-19 на улице 18:32
Карпин объяснил, почему не переехал в Москву 18:31
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России 18:30
Минтранс России отказался от идеи бесплатного общественного транспорта... 18:29
Прокуратура хочет усилить надзор за авиацией 18:28
Диетолог Комиссарова назвала бюджетные аналоги дорогих продуктов для здорового... 18:26
Мужчина решил сделать селфи со скатом, но пожалел об этом 18:24

Супруги хотели выкинуть садовую утварь, но выставили на продажу и разбогатели

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Супруги из Англии решили выкинуть двух сфинксов, которые использовались в качестве украшения для сада, но передумали и разбогатели с помощью их продажи, пишет Mirror.

Утварь была куплена ими на аукционе за $400, однако большую часть времени простояла в гараже, собирая пыль, так как не подходила под общий стиль дома.

Правда, в последний момент пара передумала отвозить имущество на свалку, а вместо этого выставила сфинксов на аукцион. После того, как оценщики осмотрели товар, супруги получили неожиданные новости. Оказалось, эти сфинксы были сделаны в XVIII веке, а коллекционеры готовы раскошелиться, чтобы заполучить такой редкий экземляр.

«Мы сообщили продавцам о том, что они использовали сфинксов в качестве садовых украшений, не представляя их истинную ценность», — рассказал управляющий аукционом Джеймс Мандер.

Торги начались со стартовой цены — $271, но с каждым кругом сумма увеличивалась. В итоге раритетные сфинксы были проданы международной художественной галерее, заплатившей за них $264 756.

Обогатившиеся супруги отказались от комментариев и не рассказали, на что планируют потратить деньги.

Ранее нераскрытая копия игры Super Mario Bros., выпущенная в 1985 году для приставки Nintendo, была продана на аукционе Rally за $2000000

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Никакого прогресса нет». Чем закончился первый день визита Нуланд в Россию
Россия предложила США снять все введенные за последние годы взаимные ограничения
«Базовая задача — повышение доходов граждан»
Путин назвал главным врагом России — низкие доходы граждан
«Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила израильской ракетой»
Для чего Таллину нужны «Голубые копья» из Тель-Авива
МВД и ФСБ дадут право блокировать денежные переводы без суда на 10 дней
Два региона Украины ввели режим ЧС из-за дефицита газа
Герхард Шредер рассказал, кто виноват в высоких ценах на газ в Европе
Саакашвили отказался прекращать голодовку
Новости и материалы
Песков рассказал, чем будет заниматься Миронов на новом посту
Исполнительница хита «Валера» переделала текст песни из-за сборной России
«АвтоВАЗ» рассказал подробности о новом двигателе для Lada
Ученые опубликовали новые данные о риске заражения COVID-19 на улице
Карпин объяснил, почему не переехал в Москву
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России
Минтранс России отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году
Прокуратура хочет усилить надзор за авиацией
Диетолог Комиссарова назвала бюджетные аналоги дорогих продуктов для здорового питания
Мужчина решил сделать селфи со скатом, но пожалел об этом
В КПРФ ответили на критику «Новых людей» и назвали их «старыми»
Disney показала первый трейлер ремейка «Один дома»
Шипулин объяснил, зачем спортсмены идут в Госдуму
Европа начала получать газ из российских хранилищ
В России может появиться узбекский Chevrolet Onix
Актриса Мария Миронова назвала хрущевки «ужасным ужасом»
Новый глава комитета Госдумы по молодежной политике назвал деструктивной идею запрещать песни рэперов
В ГИБДД объяснили термин «агрессивное вождение»
Все новости
Песков: рост цен на еду связан с ситуацией на внешних рынках
Песков объяснил рост цен на продукты в России
В деле о мошенничестве экс-замминистра просвещения появился новый фигурант
Ректора «Шанинки» Зуева задержали по делу Раковой
«Отношения добьют окончательно»: чего ждать России от новых властей в Чехии
Эксперт считает, что правительство и МИД Чехии возглавят русофобы
«Если человек не любит тыкву, значит ему ее плохо приготовили»
Как россиян учат любить тыкву
«Напали в темноте со спины»: как в Словении избили фанатов из России
Избитые в Мариборе фанаты не стали обращаться в российское посольство
«Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям»
Рябков поделился подробностями о встрече с Нуланд
Умер бывший спикер Следственного комитета Владимир Маркин
«Новые функции — это испорченные старые»: почему пользователям не нравится Windows 11
Windows 11 раскритиковали за большое количество ошибок
Как прошло первое заседание новой Госдумы
Председателем Госдумы снова стал Володин, первыми зампредами назначены Жуков и Мельников
«США смогут уничтожать лазером солдат противника. Издалека и бесшумно»
Зачем американские ВВС устанавливают боевой лазер на самолет AC-130J
Стало известно, когда ВОЗ может признать «Спутник V»
Эксперт ВОЗ рассказала, что организация может одобрить «Спутник V» до конца года
Сырьевая ловушка. Какие риски для России несут высокие цены на нефть
Эксперты считают, что выгода России от нефтяного бума будет краткосрочной
Миллионы iPhone в опасности. Apple призвала срочно обновить iOS
Apple выпустила внеочередной патч iOS 15.0.2 из-за критической ошибки
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях