Роспотребнадзор призвал снизить срок выполнения тестов на COVID-19

Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию. Документ проекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных-правовых актов.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

По текущему постановлению Роспотребнадзора максимальный срок получения результатов теста на COVID-19 составляет 48 часов.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отдал ряд поручений по мерам противодействия распространению COVID в России. В частности, коммерческие клиники и лаборатории проверят на предмет необоснованного повышения цен на анализы, а работу портала государственных услуг оптимизируют. Мишустин также отметил, что кроме роста цент на тестирование, возросло и ожидание итоговых результатов по ним.