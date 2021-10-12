Врач Кондрахин объяснил причины молниеносного течения COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что молниеносное распространение и течение коронавируса в последние дни связано с мутацией «дельта»-штамма и халатным отношением россиян к соблюдению противоэпидемических мер, сообщает «Лента.ру».

По его словам, люди перестали опасаться вируса, меньше обращаются к врачам и продолжают распространять инфекцию, а когда дело доходит до необходимости госпитализации, болезнь уже «развивается бурно» и пациента госпитализируют в тяжелом состоянии.

Одновременно с этим из-за возросшей скорости передачи вируса штаммы начали мутировать быстрее, отметил медик. Он добавил, что появляется все больше данных о том, что COVID-19 протекает тяжелее, а смертность, в свою очередь, увеличивается не из-за того, что «люди стали чаще умирать», а из-за того, что стало «больше больных».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что молодой возраст не является «страховкой» от тяжелого течения болезни и осложнений при COVID-19.

По данным оперштаба, 12 октября в России зафиксировано 28 190 случаев заражения COVID-19 за сутки, подтверждено 973 летальных исхода, полностью выздоровели 20 706 человек.