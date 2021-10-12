Крыша загорелась на территории колонии-поселения в Калуге

Кровля колонии-поселения №6 в Калуге загорелась на площади около 700 кв. м. Об этом ТАСС заявили представители ГУ МЧС по региону.

«Адрес: Николо-Козинская, 129», — уточнили в экстренном ведомстве место происшествия.

По указанному адресу располагается Колония-поселение №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области.

«В 13.49 поступило сообщение о пожаре в г. Калуга, ул. Николо-Козинская. На место направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России», — добавили в пресс-службе оперативной службы на официальном сайте.

Сейчас причина пожара и информация о пострадавших при возгорании отсутствуют.

Ранее на крыше спорткомплекса ЦСКА произошел пожар.

Также в Москве на Лужнецкой набережной случился пожар, сопровождающийся взрывами.