Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал количество вакцинированных от коронавируса депутатов, сообщает ТАСС.

По словам Володина, привитыми от коронавируса являются около 70% депутатов Госдумы нового, VIII созыва. В связи с этим, спикер нижней палаты российского парламента призвал ограничить посещение здания Госдумы и работу заведений общепита.

«Нам нужно сделать все, чтобы парламент работал. Это значит, как бы ни было тяжело, должны быть введены определенные ограничения — и на посещения здания на Охотном Ряду, и на работу общественного питания — вы знаете, мы закрыли столовые и буфеты, — это значит, что нам придется также пока работать в течение недели только во вторник и четверг», — заявил Володин.

Ранее эксперт Руженцова сообщила о начале в России четвертой волны COVID-19.

Она отметила, что единственным способом защититься от SARS-CoV-2 остается вакцинации, и призвала россиян, которые еще не привились, сделать это.