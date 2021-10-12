Проценко заявил, что Коммунарка стремительно «наполняется» пациентами с COVID-19

Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с коронавирусом, большое количество больных в реанимации, написал главврач медучреждения Денис Проценко в своем Telegram-канале.

«Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», — говорится в сообщении.

Проценко подчеркнул, что слишком мало россиян вакцинировались от COVID-19.

«Единственный выход вижу в ранней диагностике заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений. Считаю, что Правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека», — написал он.

Проценко отметил, что ранняя диагностика коронавируса поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.

«Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», — резюмировал врач.

По данным оперштаба, 12 октября в России зафиксировано 28 190 случаев заражения COVID-19 за сутки. Подтверждено 973 летальных исхода. Также за сутки полностью выздоровели 20 706 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус в 20 точках города. Результаты тестирования будут известны в течение 15 минут. По данным специалистов, этот способ помогает выявить зараженных вирусом и прервать цепочку распространения. Если у пациента будет положительный результат, ему сразу сделают ПЦР-тест и рекомендуют сократить количество контактов.