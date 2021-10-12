Московские полицейские изъяли более 600 кг запрещенных веществ

Полицейские изъяли в Москве из незаконного оборота более 600 кг сильнодействующих веществ, оборот которых ограничен в России, сообщила РИА «Новости» официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из СВАО (Северо-Восточного административного округа столицы – Прим. ред.) ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории РФ ограничен», — сказала она.

По предварительным данным, фигуранты организовали коммерческую организацию и получили лицензию на фармацевтическую деятельность. Они оптом закупали товары, содержащие сильнодействующие вещества, передавали их через курьеров сотрудникам аптек. По данным следователей, злоумышленники удаляли маркировку с упаковок капель и таблеток, сбывали их за наличные без рецептов и чеков в 10 раз дороже розничной цены, уточнила Волк

Полицейские совместно с сотрудниками спецподразделения «Гром» задержали двоих предполагаемых организаторов, а также 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России.

«В ходе проведенных обысков по местам их проживания и предпринимательской деятельности обнаружены более 58 тыс. флаконов и 70 тыс. капсул, содержащих в своем составе порядка 600 кг сильнодействующих веществ», — рассказала Волк.

Кроме того, полицейские изъяли деньги, банковские карты, документы, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Как уточнили в МВД, четверых подозреваемый арестовали, двое находятся под домашним арестом, девять — под подпиской о невыезде.

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