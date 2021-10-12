Россияне сообщили, сколько спят в сутки

Больше трети российских граждан полагают, что у них есть проблемы со сном. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса HH.ru.

Среди проблем со сном чаще всего называют дневную сонливость. Спать столько, сколько обычно рекомендуют врачи — от 6 до 8 часов в сутки — удается 59% опрошенных. На вопросы ответили 1530 россиян.

21%, или каждый пятый россиянин, утверждают, что спят не более 6 часов в сутки. Меньше всего спят юристы. 37% представителей этой профессии говорят, что спят всего 4 — 6 часов в сутки. Среди представителей административного персонала, которые спят примерно столько же — 28%, PR-специалистов и маркетологов — 24%, бухгалтеров --24% и работников IT-отрасли — 23%.

На наличие периодических проблем со сном пожаловались 39% опрошенных: 66% испытывают дневную сонливость, 59% — трудности с засыпанием, 40% — просыпаются среди ночи.

Россияне считают причиной проблем: стресс и негативные мысли или рефлексию, неприятные воспоминания по ночам, неправильный распорядок дня, интенсивный рабочий график, шум, метеозависимость, или просто не могут найти удобную позу для сна.

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