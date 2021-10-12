Роспотребнадзор сообщил о превышении заболеваемости ОРВИ в 62 регионах

В 62 российских регионах превышены эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше.

Ранее сообщалось, что в Москве всем пациентам с ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19.

Летом стало известно, что сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора создали назальный препарат, который содержит коктейль антител к разным возбудителям ОРВИ. Лекарство можно впрыснуть в нос при повышенной опасности столкновения с патогенами.