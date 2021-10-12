Названа причина широкого распространения аллергий в современном мире

Ученые из Ротчестерского и Калифорнийского университетов США, а также из школы медицины Икана Медцентра Маунт-Синай выяснили, почему за последние несколько лет увеличилось количество людей, страдающих аллергиями. Результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Ученые пришли к выводу, что разгадка кроется в грудном молоке. У женщин из сельской местности в нем больше антител к самым распространенным аллергенам.

Аллергией начали люди массово страдать во второй четверти двадцатого столетия. При этом число аллергиков продолжает расти. Распространенность аллергий значительно меньше в сообществах, где люди живут в деревнях и придерживаются сельского уклада жизни. В пример приводятся амиши или меннониты старого порядка.

Исследователи сравнили грудное молоко 52 меннониток с детьми в возрасте от двух недель до полугода и с молоком жительниц соседнего города Рочестер. Специалисты измерили содержание и активность антител IgA, олигосахаридов, цитокинов и метаболитов жирных кислот. Эти соединения играют важную роль в защите кишечника и легких.

Меньше аллергий было замечено у детей меннониток. Из их образа жизни были выявлены следующий факторы, которые позитивно влияют на состав их грудного молока: они контактируют с домашним скотом, реже применяют антибиотики и пестициды. В их грудном молоке найдено рекордное количество антител IgA1 и IgA2 против арахиса, яичного белка, домашней пыли и бактерии.

Ранее врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых. Неконтролируемое потребление может вызвать у некоторых людей аллергию.