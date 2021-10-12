В Чехии мужчина напал на людей в жилом доме и изрезал шесть человек

Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии вечером 11 октября напал на людей в одном из семейных жилых домов. В результате были ранены шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции Давида Халоупку.

По словам правоохранителя, злоумышленник нанес им ранения режущего и колющего характера.

«Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, все раненые развезены по больницам (находящегося неподалеку) краевого центра Брно. Нападавший задержан», — сообщил Халоупка.

На месте преступления работает следственная группа.

При этом в муниципалитете Тишнова сообщили в Faсebook, что «на Юнгманновой улице, согласно доступной информации, произошло несчастье в семье», полиция уже приступила к расследованию инцидента. Власти призвали горожан сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине.