В США упавший вблизи школьного кампуса самолет уничтожил два дома

В американском городе Санти (штат Калифорния) разбился легкомоторный самолет. Крушение произошло на территории, находящейся в непосредственной близости от кампуса средней школы. Об этом сообщает телекомпания NBC.

На опубликованных кадрах видно, что борт упал на два дома, начался пожар. На месте работают пожарные и спасатели. В официальном Twitter-аккаунте местной школы появился пост о том, что все учащиеся находятся в безопасности.

Информации о количестве человек на борту самолета и их судьбе пока не нет.

В воскресенье, 10 октября, разбился самолет L-410 в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.