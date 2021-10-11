Эксперт Руженцова сообщила о начале в России четвертой волны COVID-19

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в России началась четвертая волна коронавирусной инфекции. Слова специалиста приводит пресс-служба общества «Знание».

«Если мы посмотрим на график регистрации новых случаев коронавирусной инфекции, то увидим, что цифра высокая и, действительно, уже может идти речь о четвертой волне», — сказала Руженцова.

Она отметила, что единственным способом защититься от SARS-CoV-2 остается вакцинации, и призвала россиян, которые еще не привились, сделать это.

Кроме того, эксперт напомнила о необходимости своевременно менять гигиеническую маску и мыть руки с мылом после контакта с окружающими.

«В настоящий момент выявлено уже 35 подтипов дельта-штамма, и они требуют разных уровней защиты. Поэтому, пока нет более убедительных научных данных, мы рекомендуем вакцинироваться вне зависимости от уровня антител», – резюмировала Руженцова.

Ранее инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, какой может быть «четвертая волна» коронавируса.