Родители не могут получить свидетельство о рождении сына из-за его имени

Родители из Индонезии не могут получить свидетельство о рождении их ребенка, которому в 2021 году исполнилось три года. Местные власти отказываются выдавать нужный документ, ссылаясь на имя мальчика — оно слишком длинное, пишет Mothership.

Полное имя ребенка пишется так: Рангга Мадхипа Сутра Джива Кордосега Акре Асхала Могол Ильханат Акбар Сахара Пи-Тарик Зияд Шайфудин Кутуз Хошала Сура Талента. Но мама с папой называют его ласково Кордо.

Ариф — отец ребенка — рассказал журналистам, что имя сына связанно с историей исламской цивилизации.

«У него [сына] будет глобальное мировоззрение и сила для реализации своих видений», — сказал он.

Чтобы разобраться в проблеме, супруги написали письмо президенту Индонезии в надежде, что он поможет с оформлением документа. В 2023 году мальчик должен пойти в первый класс, но без свидетельства о рождении его не возьмут в школу.

Впрочем, супруги пока не получили ответ от президента, зато неоднократно слышали от местных чиновников способ решить проблему — выбрать сыну имя покороче. Но родители мальчика наотрез отказываются делать это.

Раннее британский суд не разрешил жительнице Уэльса назвать своих детей Цианид и Проповедник. По словам женщины, она выбрала красивые имена, которые вызывают у нее положительные эмоции.