Россиянина обнаружили мертвым в турецком отеле

Российский турист был найден мертвым в своем номере в отеле на курорте Аланья в Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Milliyet.

В публикации отмечается, что 44-летнего Андрея Гожева обнаружили мертвым в номере отеля курортного района Окурджалар, куда он приехал отдыхать из России.

Тело нашли на полу комнаты сотрудники отеля, после чего сразу же сообщили об этом в службу экстренной помощи 112. Прибывшая на место инцидента бригада медиков констатировала смерть россиянина, утверждает агентство.

Тело россиянина, после осмотра представителями жандармерии и прокуратуры, было направлено в институт судебной медицины Анталии для вскрытия.

Ранее в Анталии автобус с россиянами попал в ДТП. В результате трое граждан России погибли. Инцидент произошел в районе Манавгата около 18.00, 2 августа. Автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Анталии, в нем находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.