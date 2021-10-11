В Минобрнауки Дагестана отреагировали на убийство махачкалинского школьника

В дагестанском Министерстве образования и науки призвали руководителей школ, педагогов и родителей обращать внимание на проблемы детей после того, как в Махачкале был убит ученик 9-го класса. Об этом сообщает издание «Лента.ру», в распоряжении которого оказалось сообщение ведомства.

«Комиссия, созданная Министерством образования и науки РД, выясняет обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ведомства выразили соболезнования родным и друзьям погибшего.

Утром 11 октября в лицее №51 произошла смертельная поножовщина с участием двух несовершеннолетних — учеников 9-го класса. По версии следствия, между сверстниками произошла драка, в которой один ударил ножом другого. Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

Доставший нож школьник заявил, что не хотел убивать — ударил, будучи «в состоянии аффекта». Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее были уволены директор лицея и его заместитель.