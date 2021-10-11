Трехлетнего ребенка нашли в лесу живым спустя четыре дня поисков

В Техасе трехлетний Кристофер Рамирес, пропавший несколько дней назад, был найден живым в лесной местности в 8 км от дома. Как сообщает ABC7, об обнаружении сообщил собственник земельного участка, который нашел мальчика плачущим в кустах, после чего позвонил в полицию.

Как сообщает полиция, в то время как мать разгружала покупки из магазина, мальчик играл с собакой, после чего побежал за ней в лес. Вскоре собака вернулась, а ребенок нет.

Обнаруженный ребенок был обезвожен и голоден, но, в целом, его состояние было хорошим.

«В условиях выживания в лесной местности он станет лучшим армейским рейнджером, морпехом или офицером ВВС, когда вырастет. Можно сказать, что он уже прошел первое испытание», — сообщил местный шериф Дон Соуэлл.

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