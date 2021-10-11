Полиция арестовала вора, прикрепившего украденный ножной протез к своей голове

Полиция города Тулса в Штате Оклахома объявила об аресте Кевиона Хукса по подозрению в вооруженном ограблении после кражи протеза и рюкзака у инвалида. Об этом сообщает Fox25.

По данным полиции, подозреваемый подошел к своей жертве с огромным металлическом штырем и приказал отдать ему рюкзак и протез нижней конечности. При этом, Хуксу было интересно, сколько денег он сможет выручить с продажи краденого, о чем он спросил испуганную жертву.

Получив желаемое, правонарушитель скрылся с места преступления, однако вскоре был арестован — полиция смогла легко его опознать, так как краденую ногу он прикрепил к своей голове. Имущество жертвы было возвращено хозяину.

Ранее сообщалось о сахалинце, укравшем полторы тонны рельсов и регулярно сдававшего их в металлолом с целью заработка денег.