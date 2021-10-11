Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы задержанных в Турции россиянах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может прокомментировать данные о задержании в Турции нескольких иностранцев, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагает такой информацией.

«Честно говоря, мы вообще не информированы, не располагаем информацией, если это действительно российские граждане, то наверное, мы или уже получили по дипломатическим каналам, или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что турецкие спецслужбы задержали шесть человек с паспортами Российской Федерации по подозрению в шпионаже. По данным канала, рейды проводились в Стамбуле и Анталье.

Также стало известно, что кроме российских паспортов силовики нашли у задержанных оружие. Злоумышленники, по предварительным данным, планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации. Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже».

Позднее источник сообщил РИА «Новости», что задержанные являются выходцами из Чечни.

В МИД России в свою очередь заявили, что следят за ситуацией с задержанием в Турции шести граждан.