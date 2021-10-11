В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Он напомнил, что глава государства Владимир Путин давно взял ситуацию в свои руки. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса ежедневно, отметил Песков.

«Сделано главное — для граждан созданы все условия, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки. Да, действительно, уровень вакцинации непозволительно маленький, отсюда большая смертность, пандемия не уходит, а возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни — это прививка. Мы каждый раз используем возможность, чтобы обратиться к гражданам с призывом: идите и сделайте прививку. И здесь мы также призываем СМИ повторять это сто раз в день», — сказал представитель Кремля.

Согласно данным оперативного штаба по состоянию на 11 октября, в России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 957 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 15 460 человек.

Также сообщалось, что в Москве наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза.

С 11 октября в столице запустили бесплатное экспресс-тестирование в общественных местах на коронавирусную инфекцию. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, исследование будет проводиться в 10 центрах госуслуг «Мои Документы» и 10 популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо».