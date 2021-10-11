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Мужчина заказал 100 тако на первом свидании и заставил подругу заплатить за них

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Depositphotos

Пользовательница TikTok Элиза Мейерс рассказала в своем профиле TikTok о самом плохом свидании в ее жизни.

По ее словам, в приложении для знакомств она познакомилась с молодым человеком, который предложил ей встретить его рядом с его домом, после чего он отвез бы ее в ресторан. Тем не менее, когда она приехала к нему, мужчина сказал, что забыл ключи и попросил доехать до популярной сети быстрого питания Taco Bell. Там он заказал 100 тако (традиционное блюдо мексиканской кухни, состоящее из кукурузной лепешки и любой начинки — прим. ред. ), однако вскоре сообщил девушке, что забыл кошелек и попросил оплатить $150 за сто порций вместо него.

По ее словам, в течение тех пятнадцати минут, когда сотрудники кафе готовили тако, он успел ей рассказать про свою бывшую девушку. После этого Мейерс с молодым человеком отправились к нему домой продолжать свидание.

Они прошли мимо комнаты его отца на кухню, где новый знакомый громко крикнул «Давай веселиться!», а потом в гробовом молчании стал поглощать пищу. Вскоре подошел и отец парня, который присоединился к молчаливому пиршеству.

«В один момент он предложил мне показать свою студию, на что я ему ответила «Не было еще вещи, которую я бы не хотела увидеть больше в своей жизни! Спасибо тебе за опыт, ты никогда больше меня не увидишь», — сообщила Мейерс.

В конце свидания девушка забрала оставшиеся тако и отправилась домой.

Ранее сообщалось, что таксист запер студентку в машине и уговаривал ее сходить на свидание в ресторан сети быстрого питания.

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