Екатеринбург накрыл смог, жители города чувствуют запах гари, сообщает URA.RU.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, воздух будет загрязнен ближайшие два дня.

Она добавила, что Гидрометцентр пока не обладает информацией, насколько высока концентрация вредных веществ в воздухе, исследования продолжаются.

В ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что смог вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный.

Жителям города рекомендуют держать закрытыми окна помещений в ночные и утренние часы, чаще проводить уборку и увлажнять воздух. Для проветривания открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой тканью. Также необходимо употреблять больше жидкости, фруктов и овощей, максимально ограничить курение и употребление алкогольных напитков, не совершать длительные прогулки.

Ранее смог накрывал Екатеринбург в конце сентября.