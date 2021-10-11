Дикий кабан решил устроить шопинг в Петербурге

В районе станции метро «Беговая» жители Санкт-Петербурга заметили дикого кабанчика — животное с разбега влетело в закрытые двери местного супермаркета. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Речь идет о супермаркете «Окей» на улице Савушкина. «Набег» кабана произошел в светлое время суток, когда в магазине были покупатели. Бегущий зверь разбил стеклянные двери супермаркета и напугал посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Повредив двери и завалив вход осколками, дикий кабан так и не зашел в магазин — он повернул назад, а затем исчез. Его дальнейшая судьба не известна.

Жители Приморского района Санкт-Петербурга и Ленобласти ранее неоднократно жаловались на бегающих по улице кабанов, которые потом скрывались из виду.

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