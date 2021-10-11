Житель Тюмени уехал из гостей с переломом челюсти

В Тюмени 37-летний местный житель приехал от знакомого в медучреждение с переломом челюсти. Об этом пишет kp.ru.

Подробности о состоянии потерпевшего не приводятся.

В полиции выяснили, что между мужчинами возник конфликт, и хозяин дома ударил гостя по лицу несколько раз. Позже правоохранителями было установлено местонахождение подозреваемого, он признался в нанесении травм своему знакомому.

Подозреваемый был отпущен под обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Нападавшему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пьянка закончилась для жителя Забайкалья слабоумием. В ходе застолья он получил удар в висок от собутыльника, в результате травмы головы у пострадавшего стремительно развилось психическое расстройство — травматическая деменция.