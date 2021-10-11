«Словно приклеился»: мужчина умер в джакузи сауны от удара током

В Новосибирске 30-летнего мужчину убило током во время отдыха в сауне. Посетитель захотел окунуться в бассейн-джакузи, но как только взялся за перила лестницы получил и смертельный удар током. Об этом сообщается на сайте Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Молодой мужчина вместе с другими клиентами отдыхал в помещении банкетного комплекса вечером 9 октября. Когда он отправился в джакузи, то получил удар током, от которого скончался на месте. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. На место ЧП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Очевидцы гибели сообщили, что мужчина словно «приклеился», когда начал спускаться в джакузи.

В прошлом году в бассейне умер муж известной блогерши.