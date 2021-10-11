Пожилой паре в Екатеринбурге с угрозами «впарили» огнетушитель за 70 тыс рублей

В Екатеринбурге двое молодых людей установили в квартире пожилой супружеской пары автономный огнетушитель за две тысячи рублей, при этом потребовав заплатить 70 тысяч. Об этом пишет региональное издание Е1.

»[Им] по 90 лет, в доме идет капитальный ремонт. Там ходят рабочие постоянно/ Зашли к ним два молодых человека, представились, что работают в компании подрядчика, устанавливают противопожарные системы. Сказали, что это обязательно, в целях пожарной безопасности. Старики согласились. Те установили, а потом говорят — давайте 70 тысяч рублей. Мои родственники удивились, почему так дорого, а те им сказали, что вместе с пенсией им деньги вернутся», — рассказал родственник пенсионеров.

Глава семьи достал сбережения и выкупил огнетушитель за «полную стоимость». Случившееся не давало паре покоя, и они позвонили внучке. Та объяснила, что их обманули, и повезла их в полицию. Там они написали заявление.

Вернувшись домой, пожилая женщина встретила «установщиков» огнетушителя. Те заявили, что клиенты им должны еще 50 тысяч, иначе всю противопожарную систему снимут. Бабушка сказала, что на них уже написали заявление в полицию. В ответ рабочие толкнули ее, силой зашли в квартиру и отправились на поиски пенсионера. В это время прибыли полицейские, увидев открытую дверь, зашли внутрь и увезли мошенников в отдел.

Ранее стало известно, что кучу недоставленных посылок нашли на мусорке в Екатеринбурге.