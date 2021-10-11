В Роспотребнадзоре рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19

Врачи Роспотребнадзора рассказали, при каких обстоятельствах пациент легче и быстрее перенесет COVID-19, сообщает РИА «Новости».

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, новая коронавирусная инфекция у пациента будет протекать легче и закончится быстрее, если во время контакта с больным он был в маске, а затем прополоскал горло, помыл руки и лицо.

Врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что болезнь у заразившихся новым штаммом коронавируса в целом протекает в рамках тех же временных сроков, однако осложнения проявляются быстрее, зачастую уже на пятый день.

Как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями, заключили специалисты.

Ранее ученые объяснили, почему люди, зараженные глистами и другими кишечными паразитами, зачастую переносят коронавирус легче.