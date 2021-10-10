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Саакашвили за время голодовки похудел на 14 кг

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AP

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который держит голодовку в тюрьме, продолжает худеть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его личного врача Николоза Кипшидзе.

По его словам, политик похудел больше чем на 14 кг, «никакой мед он не ест».

Ранее Кипшидзе сообщил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшилось. Как рассказал медик, экс-президенту трудно передвигаться и говорить, у него есть заболевание крови – талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина – «Газета.Ru»).

До этого начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявил, что бывший глава Грузии начал есть в тюремной камере мед и пить натуральные соки.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

В знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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