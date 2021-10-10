Директор Собчак раскрыл подробности смертельного ДТП

Кирилл Суханов, директор Ксении Собчак, который сопровождал телеведущая по пути в аэропорт, в беседе с 5-tv.ru рассказал о подробностях смертельного ДТП с ее участием.

По словам представителя журналистки, они не опаздывали на рейс.

«Мы выехали в 20.50 с площадки. Соответственно, выехали из тоннеля и там поворот, была скользкая дорога, водителя занесло, мы вылетели на встречку», — сказал он.

Он заявил, что водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала знаменитость, не превышал скорость.

«Нет, он не гнал, его никто не просил гнать, потому что мы, даже с учетом того, что еще на какое-то время остановились, пока ждали другую машину, приехали в аэропорт сильно заранее», — продолжил Суханов.

Директор Собчак подчеркнул, что никакой спешки у них не было.

Мужчина также рассказал, что после аварии он, еще не выходя из автомобиля, попросил вызвать скорую помощь, а потом направился к другой машине и увидел, что помощь оказывают другие автомобилисты.

«Я вышел из машины, сначала проверил своих, подошел к Ксении. Потом я дошел до второй машины и увидел, что к ней уже пришли люди из соседних машин, уже им оказывают помощь и, соответственно, еще не выходя из машины сразу же дал команду вызвать скорую. Далее, когда мы уехали, скорая мне звонила, что она подъехала», — сообщил Суханов.

ДТП произошло вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. Водитель Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку от удара отбросило на микроавтобус. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Находившиеся в машине 28-летний водитель и 29-летняя женщина получили травмы. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».